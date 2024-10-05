Десять лет назад авария Жюля Бьянки потрясла мир Ф1

Ровно десять лет назад, 5 октября 2014 года, на 43-м круге Гран При Японии машина Жюля Бьянки, гонщика команды Marussia, заскользила на мокром от дождя асфальте и на высокой скорости вылетела на правую обочину в повороте Dunlop…

В это время там находился трактор, который производил эвакуацию Sauber Адриана Сутила, оказавшейся за пределами трассы кругом ранее. Столкновение машины Бьянки, вышедшей из-под контроля, с тяжёлой техникой было неизбежным и привело к трагическим последствиям: Формула 1 лишилась одного из самых талантливых молодых гонщиков, который уже готовился к переходу в Ferrari, родители Жюля потеряли сына, Шарль Леклер – лучшего друга…

Авария на автодроме Сузука навсегда изменила дальнейший ход истории Формулы 1, и журналисты Gazzetta dello Sport в день десятилетия драматичного инцидента решили напомнить, как с тех пор изменились стандарты безопасности автоспорта.

Сразу после того несчастного случая, произошедшего из-за крайне неудачного и весьма сложного стечения обстоятельств, FIA и Формула 1 начали детальное расследование, а параллельно шла работа по повышению стандартов безопасности.

Сначала была введена такая мера, как Virtual Safety Car («Виртуальный автомобиль безопасности» или VSC) – особый режим, при котором реальный сейфти-кар на трассу не выезжает, однако гонщики должны немедленно сбросить скорость до определённого предела и сохранять свои позиции на трассе, а также интервалы между машинами.

Испытания режима VSC были проведены уже во время трёх последних этапов того сезона, а в 2015 году он был введён официально. С тех пор этот режим применяется в тех случаях, когда авария или появление на трассе посторонних предметов, например, обломков машин, не требует нейтрализации гонки автомобилем безопасности, ни тем более её остановки красными флагами.

VSC можно считать своего рода компромиссом, который отчасти позволяет сохранить динамику гонки.

В 2015 году начались испытания системы фронтальной защиты головы гонщика, о целесообразности введения которой заговорили намного раньше, ещё после инцидента с Фелипе Массой, который произошёл в Венгрии в 2009 году.

Можно сказать, бразильскому гонщику тогда повезло: он смог оправиться от полученной черепно-мозговой травмы и вернуться в строй. В случае с аварий Бьянки всё было наоборот, характер полученных повреждений оказался фатальным, и медицина была бессильна, поэтому жизнь французского гонщика, который несколько месяцев находился в коме, прервалась 17 июля 2015-го.

В течение трёх лет FIA проводила интенсивные тесты прототипов различных систем, призванных защитить гонщиков от подобных травм, при этом какие-то конструкции после испытаний были отвергнуты, и наконец в 2018 году была внедрена система, названная Halo.

Многим тогда казалось, что титановая дуга особой формы, жёстко закреплённая на кокпите машины, искажает привычную эстетику гонок, но уже скоро все привыкли к тому, что этот элемент стал обязательным не только в Формуле 1, но также в молодёжных формулах от Ф4 до Ф2 и в электрической Формуле E.

Теперь можно однозначно утверждать, что система Halo многих гонщиков уберегла от травм разной степени тяжести и даже спасла не одну жизнь. Достаточно напомнить слова Романа Грожана, сказанные после жуткой аварии на Гран При Бахрейна 2020 года: «Сначала я был против Halo, но без неё я бы уже не говорил сейчас эти слова, это однозначно…»

Режим VSC и внедрение Halo, а также других подобных систем (в IndyCar применяется альтернативное решение, получившее название Aeroscreen) – лишь наиболее заметные решения, направленные на повышение стандартов безопасности, которые появились в мировом автоспорте за минувшее десятилетие.

Но работа в этой области ведётся непрерывно, каждый год ассоциация GPDA, которую можно считать профсоюзом гонщиков, FIA и руководство Формулы 1 обсуждают эти проблемы и стараются найти оптимальные решения. Тем более что крайне опасные ситуации происходят до сих пор, ведь, например, на том же японском автодроме в Сузуке могла произойти новая трагедия, когда в 2022 году в условиях крайне плохой видимости на трассе опять оказался трактор, чтобы эвакуировать Ferrari Карлоса Сайнса.

К счастью, тогда всё закончилось благополучно, но Пьер Гасли, проехавший совсем рядом с тем трактором, прокомментировал это так: «8 лет назад мы уже потеряли Жюля Бьянка, прекрасного парня, причём на этой же самой трассе и таких же условиях. Как вообще это возможно, что сегодня мы опять видели на трассе трактор? Если бы я потерял контроль над моей машиной, я бы мог погибнуть».

Но можно привести и другой пример, тоже датированный 2022 годом, когда на старте Гран При Великобритании произошёл завал с участием нескольких машин, и Alfa Romeo Гуаньюя Чжоу перевернулась и вылетела за ограждения трассы в первом повороте Сильверстоуна. Спасла китайского гонщика, который отделался лишь ушибами, именно физическая прочность систем безопасности современных машин Формулы 1, в том числе Halo.

Под конец можно процитировать слова Кристин Бьянки, мамы Жюля, которые она сказала после аварии Грожана в Бахрейне: «Система Halo была внедрена после аварии моего сына, и сегодня она спасла Роману Грожану жизнь. Это замечательно, я рада, что Роман в порядке».

Нет сомнений, что трагедия, произошедшая десять лет назад, стала тяжёлым уроком для всего мирового автоспорта, и из неё были сделаны необходимые выводы, как и после аварии в Имоле, в 1994 году унесшей жизнь Айртона Сенны. Гонки стали безопаснее, но, разумеется, автоспорт был и остаётся занятием рискованным, уделом людей не просто любящих скорость, но и по-настоящему отважных. Таким был и Жюль Бьянки.

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