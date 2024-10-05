Пекин. Гауфф в трёх сетах одолела Бадосу и второй раз в сезоне вышла в финал

Коко Гауфф сыграет в решающем матче на турнире WTA 1000 в Китае

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $8,955,610

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Коко Гауфф (США, 4) – Паула Бадоса (Испания, 15) 4:6, 6:4, 6:2

Американская теннисистка сравняла счёт в личных противостояниях с Бадосой (3-3), одержав вторую победу подряд в этом сезоне. В мае Гауфф обыграла испанку на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

Коко девятый раз в карьере сыграте в решающем матче на уровне Тура и попробует выиграть восьмой титул. В этом году американка играла в финале только один раз – в январе она стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Окленде, обыграв Элину Свитолину.

После переформатирования турниров WTA в 2009 году 20-летняя Гауфф стала самой юной участницей финала в Пекине с 2010 года. Тогда также 20-летняя Каролин Возняцки выиграла титул.

Следующая соперница Коко Гауфф определится в матче Каролина Мухова (Чехия) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 5).

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