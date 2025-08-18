Краков (ITF Juniors). Белинская стала чемпионкой парного турнира, Берновский сыграл в финале

В Кракове завершился юниорский турнир ITF J100



В парном разряде у девушек чемпионский титул завоевала украинка София Белинская, выступавшая вместе с Теа Ковачевич из Боснии и Герцеговины. В финале соревнований Белинская и Ковачевич, посеянные под первым номером, переиграли вторых сеяных словацкую пару София Бархацова/Стелла Цинканикова – 7:5, 6:2.

Путь к титулу:

R1: BYE

R2: Агата Конарская/Юлия Шчержек (Польша) 6:1, 6:1

QF: Лена Каролина Горнецка/Анна Скорупска (Польша, 8) 2:6, 6:1, 10-5

SF: Антонина Сночовска/Антонина Заплава (Польша) 4:6, 7:6(1), 10-6

FR: София Бархацова/Стелла Цинканикова (Словакия, 2) – 7:5, 6:2

14-летняя София Белинская четвертый раз стала чемпинкой турнира ITF Juniors в парном разряде (третий раз в этом году). Напомним, что в конце июля Белинская вместе с Виолеттой Скрып стала чемпионкой Европы U14 в парном разряде.

В парном турнире среди юношей призером соревнований стал украинец Даниэль Берновский, выступавший вместе с латвийцем Александром Сотниковым. 16-летний Берновский боролся за свой пятый и самый крупный титул ITF Juniors в паре (все четыре предыдущих выиграл в этом году).



btu.org.ua