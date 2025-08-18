Гашек отреагировал на то, как Трамп любезно встретил путина на Аляске

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Гашек

15 августа на военной базе Анкоридж на Аляске состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и глава страны-агрессора рф владимира путина о полномасштабной российско-украинской войне.

Бывший хоккеист НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал в социальных сетях Трампа за то, как он любезно встретил российского диктатора.

«Это такой большой позор. Вы приветствуете самого большого преступника XXI века, который виновен в смерти и увечьях более миллиона человек? Это просто отвращение от американского президента Трампа», – написал Гашек.

sport.ua