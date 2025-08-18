Пихаленок: Пафос нас переехал. Нужно исправлять ситуацию и проходить Маккаби

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок высказался о поражении от "Пафоса" (0:2, общ счет 0:3) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Уже прошло некоторое время, но если вернуться назад, то можно сказать, что мы провалили игру. Проиграли много борьбы. Соперник был свежее сильнее в этом компоненте. Можно сказать, что нас переехали.

Сейчас нужно исправлять ситуацию и проходить "Маккаби". Но это очень хорошая команда. Когда они играли против "Пафоса", то показались мне сильнее. Будем готовиться", – сказал Пихаленок.