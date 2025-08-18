Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй подобрал украинцу Александру Усику следующего соперника.

«Единственный, кто может это сделать [победить Усика] – Дерек Чисора. Британец был ближе всех к победе. Он давил на Усика, выиграл больше раундов, чем кто-либо, сейчас Дерек также на ходу.

У Чисоры стиль, который Усик ненавидит, я его сам ненавижу. Чисора заставляет драться каждую секунду – это, черт возьми, кошмар, это изматывает», – сказал Хэй.

