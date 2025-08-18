Джеймс Ваулз о том, как он был гонщиком

Джеймс Ваулз возглавил команду Williams полтора года назад, а до этого долго сотрудничал с Mercedes, где был главным стратегом. Но не все знают, что до недавнего времени он выступал в гонках, хотя и на полулюбительском уровне, и уверен, что полученные на трассах навыки помогают ему в работе.

«Я твёрдо убеждён, что люди, которые работают в Формуле 1 – одни из самых умных, – рассказал Джеймс в интервью официальному сайту чемпионата. – Вне зависимости от того, о ком мы говорим – это могут быть инженеры, специалисты по маркетингу, экономисты – все они среди лучших профессионалов в своих областях.

Но также есть и несостоявшиеся гонщики, и я, пожалуй, скорее отношусь к этой категории! Я всегда знал, что занялся автоспортом слишком поздно, но на любительском уровне занимался и картингом, и в кузовных гонках выступал, и пилотировал спортпрототипы «лемановского» класса. При этом всегда получал поддержку от людей, располагавших финансовыми возможностями, потому что в то время я был на такой стадии карьеры, когда это было нужно.

Результаты были нормальными – так правильнее всего их охарактеризовать. Я всегда пилотировал слишком осторожно, потому что машины были не моими, и не хотелось их разбить. Но я всегда себе говорил, что когда мне удастся добиться достаточной финансовой стабильности, я, вероятно, тоже буду вкладывать деньги в автоспорт.

В туринге я стал чемпионом в своём классе, а это неплохой результат, который стал хорошим дополнением к моему послужному списку. Затем у меня появилась возможность попробовать свои силы в гонках категорий GT4 и GT3 – это было в 2021-м, 2022-м и немного в 2023 гг. Если ты побеждаешь в этих классах, то это уже серьёзно. Но и инвестиции для этого требуются серьёзные. В общем, мне понравилось.

Было несколько заводских команд, которые хотели со мной сотрудничать; я мог поделиться с ними опытом, приобретённым в Формуле 1, которого не было у других. Я разбирался в инженерных делах, в телеметрии, а также в тактике гонок – в какой-то степени.

Фактически получалось, что я отлучался с работы, переодевался в гоночный комбинезон и проезжал кругов шесть по трассе в Сильверстоуне, чтобы проверить, всё ли в порядке с машиной, после чего возвращался, снова надевал костюм и опять брался за работу.

Я старался совмещать два этих занятия, хотя приходилось непросто. Ведь надо было соперничать с людьми, которые круглый год только и делают, что гоняют на таких машинах. Но я люблю оказываться в затруднительных ситуациях…

Начнём с того, что в гонках серии Asian Le Mans («Азиатский Ле-Ман) на трассе одновременно находятся машины трёх разных классов, в том числе LMP3 и LMP2. А я выступал за рулём самой медленной машины из этих трёх категорий. Во-вторых, гонки проходят и в ночное время. В третьих, надо уметь за 12 секунд уступать место за рулём напарнику по экипажу, а до этого у меня такого опыта не было вообще.

В целом могу сказать, что всё складывалось нормально…»

На недавнем Фестивале скорости в Гудвуде Williams представляли не только Алекс Элбон и Логан Сарджент, но и Джеймс Ваулз – он там пилотировал FW08, машину, на которой Кеке Росберг в 1982 году выиграл чемпионский титул.

«Сбылась моя мечта, ведь, конечно, я об этом мечтал с того времени, как начал работать в Формуле 1, – с удовольствием вспоминает Ваулз. – Мне выпала возможность не просто проехать по трассе скоростного подъёма на холм, но представлять при этом команду Williams – когда меня об этом попросили, я раздумывал не дольше секунды!

Этот опыт мне очень понравился, ведь надо было не только подняться на холм, но и вернуться назад, и по дороге я приветственно махал маршалам и публике, а ведь там были десятки тысяч зрителей – где ещё можно получить такие впечатления?!..»

Джеймс Ваулз – не единственный руководитель команд, который умеет пилотировать гоночные машины: Тото Вольфф, Кристиан Хорнер и Зак Браун тоже занимались автоспортом, а исполнительный директор McLaren Racing делает это до сих пор, выступая в гонках исторических машин.

Когда Джеймса спросили о возможных соревнованиях между ними, он ответил: «Я бы с удовольствием в них выступал – думаю, это было бы очень интересно! Как вы понимаете, у нас с Тото уже не раз были возможности погоняться друг с другом, и это было весело! Однажды с нами в Остине был и Льюис Хэмилтон – видеозапись показать не могу, но там слышно, как он смеётся.

В общем, это были бы очень весёлые и боевые гонки, хотя вряд ли бы после них могли остаться машины, у которых были бы все четыре колеса!..»

Источник