Карлос Сайнс: В спринте возникли проблемы с тормозами

Карлос Сайнс финишировал пятым в спринте Гран При Австрии. Гонщик Ferrari рассказал, что проблемы с тормозами помешали ему сдержать Джорджа Расселла.

Карлос Сайнс: «Я хорошо стартовал и удержался в зоне DRS позади Оскара Пиастри, что и было целью. Но затем возникли проблемы с тормозами, поэтому пришлось ехать накатом. В результате я выпал из зоны DRS позади Пиастри и оказался уязвим перед Джорджем Расселлом – и он меня обогнал.

Ситуация с тормозами немного стабилизировалась, поэтому я больше не терял позиции. Но сегодня гонщики Mercedes немного быстрее нас, к сожалению. Попробуем кое-что изменить в настройках – возможно, это сделает машину быстрее».

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