Окон: В Haas более здоровая атмосфера, чем в Alpine

Эстебан Окон пять сезонов провёл в команде Alpine, в составе которой одержал первую и данный момент единственную победу. В 2025-м французский гонщик выступает на Haas, и после четырнадцати гонок сделал яркое сравнение двух команд, не в пользу коллектива из Энстоуна.

«По сравнению с моим предыдущим опытом, в Haas более здоровая атмосфера, – рассказал Эстебан Окон. – Здесь никто ничего не скрывает. Если мы ошибаемся, то сразу обсуждаем это и надеемся, что подобное больше не повторится. Команда говорит о проблемах сразу после гонки.

Это правильный подход. Если вы не обсуждаете проблемы, как это было в команде, в которой я выступал раньше, то эти проблемы будут повторяться. И в этом главная проблема.

Наша команда невероятно мотивирована. Прозвучит дико, но в прошлом мне приходилось видеть людей, у которых полностью отсутствовала мотивация, хотя они работали в паддоке Формулы 1! Это худший вариант, который только может быть.

Я, будучи гонщиком, вкладываю в работу всю душу, стремлюсь к тому, чтобы сделать всё идеально. И было тяжело, когда я только приезжал на трассу и видел, что кто-то уже проверяет своё расписание на понедельник. В прошлом я видел такое отношение к работе.

Я не говорю, что сейчас у нас всё идеально. Конечно, есть области, в которых необходимо прибавить. Но у нас есть прочная база для работы, и мы движемся вперёд. Я доволен тем, как всё складывается. Нас называют самой маленькой командой Формулы 1, и так и есть, но отношение к делу у нас уровне лидеров».

