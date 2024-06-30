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Автоспорт

Цунода может быть оштрафован за комментарии по радио

Цунода может быть оштрафован за комментарии по радио

Стюарды Гран При Австрии вызвали на разбирательство гонщика RB Юки Цуноду за комментарии, сказанные по радио во время квалификации.

В первой сессии Юки грубо высказался в адрес соперников, которые выстроились на пит-лейн и не спешили выезжать на трассу. Цунода в нетерпении произнёс по радио следующую фразу: «Эти парни просто умственно отсталые».

Судя по всему, реплика Цуноды относилась к гонщикам Sauber, но стюарды усмотрели в словах гонщика RB потенциальное нарушение пункта 12.2.1.k Международного спортивного кодекса. Речь идёт о том, что своими словами Цунода мог оскорбить людей с реальными заболеваниями.

Вызовы гонщиков к стюардам за уничижительные комментарии не являются чем-то новым. Так, во время гоночного уик-энда в Португалии в 2020 году Макса Ферстаппена вызывали к стюардам за слова в адрес Лэнса Стролла, которого голландский гонщик назвал «монголом». В том случае Макс избежал санкций.

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