Цунода может быть оштрафован за комментарии по радио

Стюарды Гран При Австрии вызвали на разбирательство гонщика RB Юки Цуноду за комментарии, сказанные по радио во время квалификации.

В первой сессии Юки грубо высказался в адрес соперников, которые выстроились на пит-лейн и не спешили выезжать на трассу. Цунода в нетерпении произнёс по радио следующую фразу: «Эти парни просто умственно отсталые».

Судя по всему, реплика Цуноды относилась к гонщикам Sauber, но стюарды усмотрели в словах гонщика RB потенциальное нарушение пункта 12.2.1.k Международного спортивного кодекса. Речь идёт о том, что своими словами Цунода мог оскорбить людей с реальными заболеваниями.

Вызовы гонщиков к стюардам за уничижительные комментарии не являются чем-то новым. Так, во время гоночного уик-энда в Португалии в 2020 году Макса Ферстаппена вызывали к стюардам за слова в адрес Лэнса Стролла, которого голландский гонщик назвал «монголом». В том случае Макс избежал санкций.

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