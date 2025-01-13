В Mercedes организуют тесты для Антонелли в Хересе

В среду и четверг на этой неделе команда Haas проведёт тесты с участием трёх гонщиков на машине VF-23 2023 года, и мы об этом уже рассказывали. В эти же дни на трассе в Хересе будет работать и Mercedes – команда организовала двухдневные тесты для своего дебютанта Кими Антонелли.

Итальянскому гонщику предстоит сесть за руль W11 – машины 2020 года. Выбор техники кажется не совсем логичным, поскольку W11 построена в соответствии с требованиями прошлого технического регламента. Однако использование такой относительно старой машины позволит Mercedes обойти новые требования пункта регламента TPC (Testing of Previous Cars), который касается заездов на машинах прошлых лет.

С 2025 года каждая команда для подобных тестов может использовать только одну машину. За один день таких тестов будет считаться работа на трассе в течение 9 часов в период с 09:00 до 19:00. В течение календарного года каждая команда может провести не больше 20 тестовых дней на машинах прежних лет выпуска, и на таких тестах можно проехать максимум одну тысячу километров, при условии, что в тестах участвуют гонщики, выступающие в чемпионате.

Все эти требования распространяются на машины 2021-го, 2022-го и 2023-го годов, поэтому чтобы обойти ограничения по пробегу, в Mercedes решили дать Антонелли возможность поработать с машиной 2020 года.

Поскольку для Кими на предстоящих тестах главной задачей станет преодоление как можно большей дистанции в рамках подготовки к дебютному сезону, решение Mercedes является логичным, и при этом оставляет возможность поработать и с машиной 2023 года в Хересе.

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