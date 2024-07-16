Ньюи: Мне бы хотелось поработать с Хэмилтоном и Алонсо

Пока гоночный мир пытается угадать, в какой команде Эдриан Ньюи продолжит карьеру, сам именитый конструктор не спешит принимать решение. Более того, Ньюи ещё раз подтвердил, что пока не знает, захочет ли вообще продолжать карьеру в Формуле 1.

Эдриан Ньюи: «Когда я объявил об уходе из Red Bull, для меня не стало сюрпризом, что другие команды проявили ко мне интерес. Однако я не стану спешить с решением о своём будущем. Мне необходимо отдохнуть от работы, чтобы решить, хочу ли я ещё раз попробовать себя в Формуле 1. Кроме того, я не хочу чувствовать себя постаревшим.

Существует несколько гонщиков, такие как Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо, с которыми мне бы хотелось поработать, но пока не было подходящего места или момента, чтобы мы оказались вместе.

Я очень хорошо ладил с Найджелом Мэнселлом в Williams, хотя у него был очень непростой характер. И я отлично ладил с Максом Ферстаппеном, с которым очень приятно работать в Red Bull.

Я не знаю, что ждёт меня в будущем, но вместо того, чтобы колесить по миру на гонки этим летом, я провожу время с семьей. В июне вместе с Мэнди и двумя нашими щенками сенбернара, Йоги и Бенджи, мы неделю путешествовали по южному побережью и весело проводили время».

Источник