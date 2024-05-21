Риккардо: Больше всего нам мешают неудачные старты

По мнению Даниэля Риккардо, и в этом он солидарен с Юки Цунодой, своим напарником по Visa RB, сложности во время Гран При Эмилии-Романьи были прежде всего связаны с неудачным стартом.

В первые секунды гонки австралиец, начинавший её с 9-й позиции, пропустил вперёд двух соперников, Серхио Переса и Нико Хюлкенберга – кстати, две позиции потерял и Цунода, стартовавший седьмым.

Поскольку в Имоле крайне непросто обгонять, то Риккардо весь первый отрезок дистанции провёл позади Haas Хюлкенберга, и это сказалось на всей его дальнейшей гонке.

«Полагаю, всё могло сложиться совсем по-другому, если бы старт прошёл получше, – цитирует Даниэля австралийское издание Speedweek. – Когда трасса перед нами была свободной, мы показали неплохой темп. Мне кажется, на свободной трассе мы могли бы проходить круги на десятую, если не на две десятых быстрее, чем Хюлкенберг».

Риккардо стартовал на шинах Medium, затем провёл довольно ранний пит-стоп, поехав за комплектом жёсткой резины на 11-м круге, в надежде за счёт такой тактики опередить немецкого гонщика Haas. Однако план не сработал: Нико побывал в боксах на пару кругов позже и остался впереди Даниэля. После чего тот потерял позиции по отношению к Лэнсу Строллу, а также Кевину Магнуссену и финишировал только 13-м. Причём датчанин обошёл его уже на последнем круге.

«Думаю, в Haas просто применили альтернативную тактику – продолжил Риккардо. – Кевин уже был впереди меня, когда тормозил перед 1-м поворотом. Но когда я ехал позади Сарджента в средней фазе гонки, мы, разумеется, были намного быстрее, но мне ни разу не удавалось поравняться с его Williams в зоне торможения перед первым поворотом.

Возможно, шины Кевина были меньше изношены, не знаю, но такое впечатление, что соперникам было несколько проще обгонять нас, чем нам – обгонять их». Риккардо также считает, что задачу осложняла и не особо эффективная работа резины состава Hard: «Выехав из боксов на трассу, я не чувствовал, что шины обеспечивают по-настоящему качественное сцепление. Баланс оставлял желать лучшего, хотя жёсткая резина всё-таки позволяла проходить круги в более-менее приличном темпе по сравнению с соперниками.

Но больше всего нам мешают неудачные старты. Не знаю, в чём проблема – у меня не было ощущения, что это я что-то сделал неправильно. Казалось, всё идёт нормально. Но на процедуру старта влияет множество различных нюансов, и со всем этим мы сейчас разбираемся».

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