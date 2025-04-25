Фернандо Алонсо: Уровень риска невероятно высок

Гран При Саудовской Аравии, как и ожидалось, потребовал от гонщиков максимального напряжения сил, но для Фернандо Алонсо гонка была утомительной не только из-за жары и предельных физических нагрузок. За пять первых этапов сезона двукратный чемпион мира не заработал ни одного очка и не раз говорил, что скоростные возможности машины Aston Martin просто не позволяют добраться до призовой десятки.

Тем не менее на узкой и очень быстрой трассе в Джидде Фернандо выложился полностью, вынужден был серьёзно рисковать, но всё равно финишировал только 11-м.

Испанская газета Marca привела несколько цитат из переговоров по радио с Эндрю Визардом, его гоночным инженером, вполне наглядно иллюстрирующих эмоциональное состояние Алонсо, которому не удавалось ехать в темпе других команд середины пелотона, не говоря уже о лидерах.

Причём в Aston Martin надеялись, что быстрые повороты трассы в Джидде должны лучше подойти машине AMR25, однако в реальности эти ожидания не оправдались.

«Это какое-то безумие… Посмотри, что происходило между 22-м и 27 кругом, и ты всё поймёшь», – по одной этой фразе, сказанной Алонсо своему инженеру, становится понятно, как сильно ему приходилось рисковать.

В какой-то момент по ходу гонки Визард попросил его чуть раньше сбрасывать газ, чтобы процесс подзарядки батареи гибридной системы шёл более интенсивно, но Алонсо категорично дал понять, что любая консервативная тактика только усугубит его положение.

«Я не могу этого делать, – ответил он. – Если я потеряю возможность использовать DRS (за ехавшей впереди машиной) – тогда всё пропало!»

Удержаться позади VCARB 02 Айзека Хаджара ему всё равно не удалось, потому что один из главных недостатков машины Aston Martin проявляется именно на прямых – речь о дефиците максимальной скорости.

В итоге второй гонщик Racing Bulls, Лиам Лоусон, тоже опередил Фернандо, после чего в эфире раздался очередной его комментарий: «Я не могу держать этот темп, это просто безумие! Уровень риска невероятно высок, продолжать столь активно атаковать уже нереально…»

После финиша Гран При Саудовской Аравии Алонсо невесело констатировал: «Чтобы заработать хотя бы одно очко, нужно, чтобы перед нами три или четыре машины сошли с дистанции».

Финишировав 11-м, Фернандо повторил свой лучший результат сезона – в Сузуке он тоже был на этой же строчке протокола Гран При Японии. В карьере Алонсо было только три случая, когда чемпионат начинался столь же неудачно – в 2015-м (когда он вообще пропустил первый этап сезона) он заработал первые очки только на 9-м этапе, в 2017-м это произошло после восьми гонок.

В те годы Алонсо выступал за McLaren в период неудачного сотрудничества британской команды с Honda. Также можно вспомнить далёкий уже 2001 год, когда Фернандо дебютировал в Формуле 1 за рулём Minardi.

Нет сомнений, что ситуация рано или поздно улучшится, но симптоматично, что недавний Гран При в Джидде он подытожил так: «Не думаю, что за всю мою карьеру мне пришлось провести такую гонку, как эта… За все 25 лет карьеры я такой не припомню».

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