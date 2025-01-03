Жаки Иксу 80 лет!

В первый день Нового года легендарный Жаки Икс отмечает 80-летие.

В историю Формулы 1 Жаки Икс вошёл как один из самых талантливых пилотов, так и не сумевших выиграть чемпионский титул. Он провёл 114 Гран При, одержал восемь побед и дважды становился вторым по итогам сезона, а в 1970-м, выступая за Ferrari, уступил Йохену Риндту всего 5 очков.

Потом Икс шесть раз выигрывал «24 часа Ле-Мана», последний раз – в 1982-м на спортпрототипе Porsche 956 в одном экипаже с другим бывшим гонщиком Формулы 1, британцем Дереком Беллом.

В 1983 году Икс выиграл ралли Париж-Дакар на Mercedes-Benz и убедил Porsche принять участие в ралли по пустыне.

В 1986-м Икс завершил активную карьеру, но остался послом бренда Porsche. На недавней церемонии FIA Gala в Руанде Икс вручал кубки чемпионам WEC – Кевину Эстре, Андре Лоттереру и Лорану Вантуру, подчеркнув преемственность поколений в автоспорте.

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