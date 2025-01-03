Лейкерс обыграли Портленд, Клипперс уступили Оклахома-Сити в регулярном чемпионате НБА

Победы минувшей ночью добыли Бостон, Бруклин, Индиана и Голден Стэйт
В ночь на 3 января состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- НБА. Регулярный чемпионат
Майами Хит — Индиана Пэйсерз — 115:128 (25:38, 25:28, 33:41, 32:21)
Миннесота Тимбервулвз — Бостон Селтикс — 115:118 (35:28, 16:34, 34:29, 30:27)
Милуоки Бакс — Бруклин Нетс — 110:113 (23:30, 31:36, 31:28, 25:19)
Оклахома-Сити Тандер — Лос-Анджелес Клипперс — 116:98 (22:30, 26:22, 42:20, 26:26)
Голден Стэйт Уорриорз — Филадельфия 76ерс — 139:105 (35:19, 33:33, 35:26, 36:27)
Лос-Анджелес Лейкерс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 114:106 (27:31, 33:20, 28:24, 26:31)