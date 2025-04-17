Майами и Даллас вышли в финал плей-ин НБА

Сезон завершился для Сакраменто и Чикаго

В ночь на 17 апреля состоялись два матча плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Майами Хит вышли в финал отчетного раунда, обыграв Чикаго Буллз — 109:90. За путевку в плей-офф Хит сразятся с Атланта Хокс.

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Сезон завершен и для Сакраменто Кингз. Поражение от Даллас Маверикс (106:120) оставило их за бортом состязаний, а команда Джейсона Кидда сыграет в финале плей-ин с Мемфис Гриззлис.

НБА. Плей-ин

Чикаго Буллз — Майами Хит — 90:109 (28:39, 19:32, 27:17, 16:21)

Сакраменто Кингз — Даллас Маверикс — 106:120 (29:27, 19:44, 33:28, 25:21)

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