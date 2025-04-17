Сайнс: Alpine с другим мотором была бы в первом ряду

На прошлом этапе в Бахрейне Пьер Гасли показал в квалификации пятое время. Гонщик Williams Карлос Сайнс считает, что если бы на машине Alpine стояла другая силовая установка, не Renault, то Гасли квалифицировался бы в первом ряду.

Карлос Сайнс: «Расстановка сил очень зависит от трассы. Когда весь пелотон умещается в восемь десятых, то всё очень быстро меняется. Понятно, что мы ещё будем приезжать на трассы, на которых Alpine окажется очень быстра, но будут и подходящие для Williams трассы.

Мне очевидно, что машина Alpine впечатляюще проходит повороты. Не знаю, есть ли у вас доступ к данным GPS, но по ним видно, что шестой и одиннадцатый повороты в Бахрейне они проезжали так же быстро, как и McLaren. Они хороши во всех среднескоростных поворотах, и это впечатляет.

Пьеру удался выдающийся квалификационный круг. И при этом они жалуются на нехватку трёх десятых из-за двигателя. Если бы на их машине стоял мотор Mercedes или Ferrari, они бы квалифицировались в первом ряду».

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