Крупный спонсор завершит сотрудничество с Хэмилтоном

Компания Monster Energy, производитель одноимённого энергетического напитка и личный спонсор Льюиса Хэмилтона, в конце декабря завершит сотрудничество с семикратным чемпионом мира.

Monster Energy стала личным спонсором Льюиса в 2017 году, и выпускала серию напитков, посвящённую британскому гонщику. Однако в связи с переходом Хэмилтона в Ferrari, новый контракт подписан не будет, поскольку среди партнёров Скудерии есть конкурирующая компания, производящая энергетические напитки под маркой Celsius.

Ожидается, что именно Celsius станет новым личным спонсором Льюиса, и её логотипы появятся на гоночном комбинезоне британского гонщика. Что касается Monster Energy, то в 2025-м компания останется в Формуле 1 в качестве спонсора McLaren.

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