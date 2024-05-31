Роб Уайт уволен из команды Alpine

В руководстве Alpine продолжаются перестановки на фоне кризиса, в котором оказалась команда. Со своей должности уволен операционный директор Роб Уайт, проработавший в Энстоуне и Вири двадцать лет.

Роб Уайт занимал должность операционного директора с 2016 года, но к команде он присоединился в 2004-м в качестве заместителя управляющего директора моторостроительного подразделения в Вири. До перехода в Renault, как тогда называлась команда Alpine, Уайт возглавлял отдел производства двигателей для Формулы 1 в компании Cosworth.

По данным BBC Sport, решение об увольнении, принятое руководителем Брюно Фаменом, было сообщено команде в среду на неделе после Гран При Монако.

«В рамках более широкой операционной реструктуризации команды мы можем подтвердить уход Роба Уайта, – заявил официальный представитель Alpine. – Команда благодарна Робу за его долгую карьеру как в Энстоуне, так и в Вири-Шатийоне, где он руководил проектом двигателя, выигравшего чемпионат в 2005 и 2006 годах. Мы желаем ему всего наилучшего в будущих начинаниях».

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