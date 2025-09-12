Промоутер Гран При США рассчитывает продлить контракт

Переговоры о продлении контракта на проведение Гран При США на Circuit of the Americas (COTA) идут, прогресс есть, и, по словам Бобби Эпстайна, президента техасского автодрома, у него вполне оптимистичный настрой.

Контракт COTA с Формулой 1 истекает только в следующем году, но, по информации Racer, переговоры могут успешно завершиться ещё до гонки в Остине, запланированной на 19 октября.

«Переговоры идут, и я думаю, что у нас есть основания для оптимизма – заявил Эпстайн. – Я практически не сомневаюсь, что в Формуле 1 хотят продолжения сотрудничества, и мы тоже к этому стремимся. Это уже хорошая отправная точка для диалога. Ни у одной из сторон нет причин для спешки, и мы обо всём договоримся, когда придёт время.

Не думаю, что в новое соглашение надо будет вносить какие-то существенные коррективы. Полагаю, в Формуле 1 хотели бы видеть, чтобы мы расширили Паддок-клуб – в этом году места во всех гостевых зонах уже распроданы. Спрос на них невероятно высокий.

В общем, думаю, что им бы хотелось, чтобы Паддок-клуб стал больше, и мы собираемся создать нечто совершенно особенное. Надеюсь, мы сможем этом рассказать, когда сообщим о продлении контракта. Причём наш Паддок-клуб не будет похож ни на какие другие; это то, что мы планируем и о чём договариваемся, и эти планы воодушевляют обе стороны».

Эпстайн предполагает, что в этом году Гран При США соберёт рекордную аудиторию, и в том числе этому способствует успех фильма F1 The Movie: «Сейчас всё ещё рано, но мы можем приблизиться к новому рекорду посещаемости. Просто я знаю, что, судя по продажам билетов, мы уже достигли первой тройки…»

В календаре чемпионата мира теперь три гонки в США, но именно этап в Остине пользуется наибольшим успехом у американской публики.

