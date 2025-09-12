Риск для американца? Альварес и Кроуфорд прошли процедуру взвешивания

Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный вечер бокса, который будет транслироваться на платформе Netflix.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся обладатель четырех титулов из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

Накануне этого противостояния состоялась традиционная церемония взвешивания и дуэль взглядов. Оба боксера показали идентичный вес:

Сауль Альварес – 75,96 кг

Теренс Кроуфорд – 75,96 кг

Букмекеры считают мексиканца фаворитом предстоящего поединка из-за преимущества в габаритах – ради встречи с «Канело» Кроуфорд поднимется сразу на две весовые категории. По этой причине многие эксперты и болельщики считают, что у американца слишком мало шансов.

Последний раз Теренс выходил на ринг в августе прошлого года против Исраила Мадримова, и тогда его вес составил 69,6 кг.

ВИДЕО. Церемония взвешивания и дуэль взглядов Кроуфорда и Альвареса

