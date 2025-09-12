УАФ ответила на обвинения в договорных матчах

Украинская ассоциация футбола оказалась в центре скандала после заявлений о возможной организации договорных матчей. Поводом стали подозрительные ставки на поединки чемпионата и Кубка Украины, о чём сообщил журналист Игорь Бурбас. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

В его обращении упоминались конкретные игры: матч 1-го тура УПЛ «Рух» – «Полтава», кубковая встреча «Металлист 1925» – «Оболонь», а также поединки 4-го тура УПЛ «Полтава» – «Заря» и 4-го тура Первой лиги «Левый Берег» – «Прикарпатье».

В УАФ заявили, что «Комитет по этике и честной игре провёл все необходимые проверки матчей в штатном режиме». Там подчеркнули, что подобная работа проводится после каждого тура.

Особое внимание вызвали высокие ставки на некоторые из перечисленных матчей. Однако, по словам представителей ассоциации, они были связаны не с подозрительной игрой, а с некорректными коэффициентами букмекеров перед стартом.

В ассоциации добавили, что по этим встречам были сделаны дополнительные запросы в международные структуры, включая UEFA Integrity. «Никаких проблем с указанными матчами не было выявлено», – отметили в УАФ.

