Украинская Премьер-лига вернулась после международной паузы матчем пятого тура в Александрии, где хозяева принимали черкасский ЛНЗ. Для команды Кирилла Нестеренко это был принципиальный поединок: старт сезона складывался катастрофически, а каждое новое поражение только опускало «полиграфов» вглубь турнирной таблицы. ЛНЗ Руслана Пономарева подходил к встрече в более стабильном состоянии, хотя и сам имел свежую горечь неудачи в матче против «Вереса». В итоге именно игра на «Нике» должна была показать, кто лучше провёл паузу и сделал выводы. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Для «Александрии» нынешний сезон начинался как настоящая пропасть. Команда, ещё недавно вице-чемпион страны при Руслане Ротане, выглядела беззубой и не могла набрать ни одного очка. Нестеренко искал баланс между молодыми игроками и легионерами, но до этого вечера всё заканчивалось одними разочарованиями. ЛНЗ, напротив, только вливался в ритм под руководством Пономарева. Черкасская команда стремилась закрепиться в середине таблицы и показать, что поражение от «Вереса» было лишь случайным эпизодом.

Начало матча вышло нервным. Хозяева сразу схлопотали два быстрых предупреждения, что могло психологически выбить их из колеи. Но первый гол помог Александрийцам встряхнуться. На 12-й минуте Ноникашвили ошибся, сыграв головой назад прямо на соперника. Цара побежал один на один и спокойно пробил мимо вратаря. Этот эпизод стал сигналом, что игра будет полна моментов и ошибок, которыми можно пользоваться.

ЛНЗ сумел отреагировать достойно. Команда не бросилась в панику, а напротив — постепенно перехватила инициативу. Ассинор на 32-й минуте продемонстрировал отличную реакцию: после передачи с глубины он протиснулся сквозь защитников и мощным ударом в дальний угол восстановил равновесие. На этом отрезке именно гости выглядели убедительнее, создавая голевые моменты и заставляя оборону «Александрии» играть на пределе.

Впрочем, все старания ЛНЗ оказались напрасными. Во втором тайме снова выстрелил Цара. На 55-й минуте он ушёл от опекуна, сместился с фланга и вторым точным ударом вывел хозяев вперёд. Это был момент, когда игра переломилась окончательно. Черкасский клуб продолжал атаковать, но реализация подвела: удары Ассинора и Ноникашвили летели мимо ворот. В то время как «Александрия» использовала почти каждую возможность.

К концу встречи ЛНЗ явно подсел физически. Сил не хватало, а защита разваливалась. На 90+1 Шостак наказал соперников за провал на левом фланге, а спустя пару минут Жонатан довёл счёт до разгромного — 4:1. Игроки Нестеренко праздновали первую победу в сезоне, которая выглядела как долгожданный глоток воздуха. Для болельщиков это стало подтверждением: команда ещё жива и способна бороться.

Интересно, что по статистике у ЛНЗ даже было больше ударов — 14 против 9, но точность подвела. В створ мяч попадал лишь четыре раза, тогда как «Александрия» шесть из девяти выстрелов превратила в реальную угрозу. Такая разница в эффективности и определила исход. Пономарев после матча наверняка получил целый блокнот вопросов: как наладить завершение атак и как стабилизировать оборону, чтобы не дарить соперникам такие простые голы.

Для «Александрии» же победа стала возможностью вдохнуть новую жизнь в сезон. Теперь у команды появляется шанс выбраться из нижней части таблицы и снова заявить о себе. Следующая остановка — киевское «Динамо», с которым предстоит сыграть сначала в Кубке Украины, а затем и в чемпионате. Для ЛНЗ же календарь также непрост: кубковый матч с «Металлистом» в Харькове и домашняя встреча с «Рухом».

Александрия – ЛНЗ — 4:1

Голы: Цара (12, 55), Шостак (90+1), Жонатан (90+3) — Ассинор (32)

Предупреждения: Боль (2), Кулаков (5), Огарков (75) — Дайко (48), Пасич (84)

Удары (в створ): 9 (6) – 14 (4)

Угловые: 4 – 3

Офсайды: 0 – 3

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатье)

Стадион: КСК «Ника» (Александрия)

Александрия: Жонатан – 7,0; Кастильо – 6,0; Булеца – 6,5; Смирный – б/о; Ндика – б/о.

ЛНЗ: Проспер – 6,0; Пастух – 6,0; Кравчук – б/о.

Итог этого вечера прост: «Александрия» сделала шаг из пропасти и доказала, что даже в сложных обстоятельствах может показывать результат. ЛНЗ же предстоит работа над ошибками, иначе команда рискует застрять в середине таблицы.

