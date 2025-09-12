Рабьо поделился мыслями о бывшем одноклубнике после драки в раздевалке Марселя

Полузащитник Адриен Рабьо в пятницу был представлен как игрок "Милана". Француз покинул "Марсель" после драки с вингером Джонатаном Роу в раздевалке команды.

Роу также покинул клуб и присоединился к "Болонье", а это означает, что Рабьо и Роу снова встретятся. И француз даже с нетерпением этого ждет.

"С Роу нет ничего особенного, мы даже поговорили, когда он подписал контракт с "Болоньей", а я – с "Миланом". Мы обменялись сообщениями, чтобы пожелать друг другу всего наилучшего и договорились, что встретимся на "Сан-Сиро". Будет приятно его увидеть, он хороший человек. То, что произошло – это инцидент в раздевалке, но это не изменило тех отношений, которые у меня с ним есть. Я буду рад его увидеть, и он будет рад увидеть меня", – сказал Рабьо.

Добавим, что матч между "Миланом" и "Болоньей" состоится в воскресенье, 14 сентября.

