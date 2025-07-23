“Украинский гигант продемонстрировал настоящую силу”. Хамрун – Динамо. Обзор послематчевой мальтийской прессы

Вслед за донецким "Шахтером", еще один украинский гранд в лице киевского "Динамо" вышел на тропу войны за заветную путевку в групповой этап еврокубка. Только в отличие от "горняков", действующий чемпион УПЛ ведет борьбу за попадание главный клубный турнир "Старого континента" – Лигу чемпионов.

Во втором квалификационном раунде к ЛЧ "бело-синие" встречались с сенсацией предыдущего этапа – скромным мальтийским "Хамруном", который неожиданно выбил более статусный литовский "Жальгирис". В итоге, киевляне уверенно по общему счету обыграли "спартанцев" итальянского наставника Джакомо Модики.

Хотя по игре у динамовцев возникали нешуточные трудности. Нет, не подумайте. Как раз не с соперником, а в борьбе с самим собой. Ведь разница в классе соперников была слишком очевидной… Хозяева действовали слишком примитивно и не могли предложить ничего оригинального впереди. Тем не менее, даже на фоне этих мальтийцев украинские футболисты выглядели слишком вязко и тяжеловато. Особенно на старте встречи. Как ни крути, сказалась огромная физическая нагрузка на тренировочных сборах в Австрии, в течение которых "Динамо" провело сразу 6 контрольных спаррингов.

Хотя, и стоит отдать должное подопечным СаШо. Несмотря на ощутимую усталость, тяжелые погодные условия (высокую влажность и жару) и далеко не лучшего качества для комбинационной игры газон, киевляне таки сумели собраться и одержать комфортную победу. Динамовцы трижды за 90 минут поразили ворота "Хамрума" и по сути обеспечили себе проход в следующий отборочный раунд.

"Беспристрастное киевское "Динамо" наказало спартанцев и одержало победу в матче Лиги чемпионов", – именно с таким заголовком вышел крупнейший и самый известный представитель мальтийских СМИ. В частности, ресурс Times of Malta прежде всего делает акцент на разнице в классе и индивидуальном мастерстве. Как-никак, при всем уважении, а мы имели дело с бойцами разных весовых категорий.

Более того, Times of Malta признает, что по сути команда Шовковского уже может думать о следующем раунде квалификации: " Украинский гигант продемонстрировал настоящую силу, легко победив "Хамрун Спартанс" – тем самым обеспечив себе место в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА".

Примечательно, что по аналогии с нашим порталом, данный интернет-ресурс отмечает, что в начале встречи "спартанцы" все-таки сумели удивить и пытались усложнить жизнь действующему чемпиону Украины. Однако, в то же время, издание не делает акцент на очевидной "тяжести" и усталости украинских гостей. Даже наоборот. Times of Malta с определенным восторгом подчеркивает: "Киевское "Динамо" оказалось слишком сильным для чемпионов Мальты и строго наказывало "спартанцев" за каждое проявление несконцентрированности, которые хозяева допускали в обороне.

Отбрасывая довольно сухой отчетный анализ по матчу от мальтийских журналистов, в конце концов тамошний новостной гигант и агрегатор резюмирует: "У "Хамруна" было несколько возможностей, чтобы попытаться навредить киевскому "Динамо", но разница в классе между обеими командами была очевидной ".

Не можем не согласиться. Ведь несмотря на все внутренние проблемы "бело-синих" в переходных фазах, разница в трансферной стоимости ростеров говорит сама за себя. В этом разрезе достаточно привести один яркий статистический факт: по данным немецкого аналитического портала Transfermarkt только один Тарас Михавко (5 миллионов) стоит больше чем весь состав мальтийского клуба (примерно 4,41 миллиона евро). Вот вам и выводы…

В свою очередь, уже специализированное независимое медиа, посвященное исключительно футболу в Мальте (MaltaFootball.com), значительно хладнокровнее подошло к разбору полетов. В частности, MaltaFootball.com в заголовке своего материала отмечает, что "ранний гол открыл киевлянам путь к победе".

Однако, уже в самом теле отчета мы можем увидеть практически аналогичные "тейки" о доминации "Динамо". Даже еще в более критическом для мальтийской публики стиле. А именно данный футбольный портал отмечает, что "украинские гиганты демонстрировали собственное преимущество в течение всех 90 минут, заставляя "спартанцев" обороняться в течение длительного времени". Тем самым, обращая внимание читателей именно на тотальное преимущество подопечных СаШо.

По аналогии с предыдущим изданием, MaltaFootball.com также максимально прагматично оценивает шансы на итоговый успех своих любимцев. То есть, по сути, констатирует, что динамовцы уже обеспечили себе путевку в следующий этап, где сыграют с победителем поединка между кипрским "Пафосом" и израильским "Маккаби" (Тель-Авив).

И на конец, к общей спортивной платформе MaltaSport.mt, основанной Профессиональной ассоциацией спортивных журналистов Мальты. Как и первый источник (в начале этого материала) MaltaSport.mt оформил свой заголовок под соусом "наказания спартанцев".

К тому же, общий характер опубликованного отчета (по сравнению с новостью от авторитетного Times of Malta) также максимальный похож. В частности, также упоминается неплохой старт поединка от команды Джакомо Модики. Впрочем, далее следует методичная констатация фактов: "Всего через две минуты гости клинически ответили…".

В конце же своего материала, редакторы MaltaSport.mt подводят итоги: "…третий гол Назара Волошина закрепил убедительную победу "Динамо", оставив мальтийцам непростую задачу ".

Дальше будет. Уже через неделю в польском Люблине "Динамо" на правах хозяина снова встретится с ФК "Хамрун Спартанс".

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