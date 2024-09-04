Мэр Мадрида требует извинений от звезды Реала. Слова игрока не понравились чиновнику

Мы все знаем, что в обществе существует расизм (с)

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Ранее вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что если Испания не решит проблемы с расизмом, то чемпионат мира-2030 не должен проводиться в Испании.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда раскритиковал слова бразильца:

"Мы все знаем, что в обществе существует расизм и что мы должны упорно работать, чтобы его искоренить его. Но говорить о том, что мы расистское общество, и, более того, ставить под угрозу Чемпионат мира 2030 года очень несправедливо в отношении Испании и Мадрида в частности.

Я прошу вас исправить это, вы должны извиниться, знайте, что в случае расизма мы все будем на вашей стороне, но мы не будем на вашей стороне, когда вы скажете, что мы расисты. Потому что это неправда", – сказал мэр.

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