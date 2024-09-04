Хорнер: Мы обязательно вернёмся в борьбу

Кристиан Хорнер рад, что Макс Ферстаппен полностью поддерживает команду и не паникует из-за проблем с RB20 в решающей фазе сезона…

Кристиан Хорнер: «В Максе меня впечатляет его вовлеченность. Он не паникует. Он работает с инженерами. Он очень четко объясняет суть проблемы, тратит время и усилия.

В день гонки он был на месте рано утром, на прошлой неделе общался с инженерами по Zoom, будет работать на симуляторе перед следующей гонкой. Он проявляет настоящую зрелость.

Никому в команде не нравится ситуация, в которой мы оказались. Нам нужно много работать, чтобы её переломить. У этой команды есть сила, глубина и талант, мы обязательно вернёмся в борьбу. Формула 1 – командный спорт. И команда найдёт решение».

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