Кристиан Хорнер: Мы даже не думаем о чемпионате

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер сожалеет о неудачном стечении обстоятельств в Шпильберге, где команда не заработала очков в домашнем Гран При.

Кристиан Хорнер: «Неудачный итог. Макс отлично стартовал, занимал хорошую позицию. К сожалению, в третьем повороте Антонелли потерял контроль над машиной и врезался в него. Очень жаль. Конечно, Кими извинился. Что есть, то есть. Если оценивать скорость машины, мы не смогли бы спорить с McLaren, но точно поборолись бы с Ferrari. Да и Джорджа Расселла смогли бы опередить – у него не было скорости.

Что касается Юки, ему было сложно отыграться после старта с неудачной позиции, а потом его ещё и оштрафовали за инцидент с Колапинто. Для него тоже эта гонка была неудачной. Мы разочарованы, но быстро переключимся на подготовку к Сильверстоуну.

Чтобы в будущем оба гонщика смогли зарабатывать очки, нам нужно понять, что пошло не так с Юки в этот уик-энд. На тренировках он выглядел неплохо, а в квалификации начались неудачи. Когда ты не на своем месте, когда ты в конце пелотона, где борьба очень плотная, сложности могут быть связаны с недостаточной уверенностью в своих силах. Но мы будем работать с ним, постараемся помочь.

Наша машина эволюционировала многие годы в соответствии с выбранным путём развития. Она не проста в управлении, но и не настолько сложная, как принято считать. Мы будем работать с ним и, надеюсь, уже в Сильверстоуне Юки прибавит.

Сейчас мы даже не думаем о чемпионате. Мы движемся вперёд от гонки к гонке и понимаем, что соперники из McLaren далеко впереди».

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