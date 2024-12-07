Формула 2: Арон дисквалицицирован и стартует с пит-лейн

Через несколько часов после финиша субботнего спринта Формулы 2 на автодроме Яс-Марина стало известно, что результат Пола Арона был аннулирован.

Эстонский гонщик Hitech финишировал третьим, однако в ходе инспекции его Dallara выяснилось, что система DRS на ней не соответствовала техническому регламенту. Эксперты FIA установили, что привод системы позволял открывать заднее крыло на машине №17 шире, чем допускается правилами.

За это Арон был дисквалифицирован, причём его команда скорее всего понимала, что машина не соответствовала регламенту. Поскольку есть серьёзные основания полагать, что нарушение носило предумышленный характер, стюарды сочли необходимым выписать дополнительный штраф, поэтому в дополнение к дисквалификации эстонцу ещё и предстоит стартовать с пит-лейн в воскресной гонке.

Таким образом, в итоговом протоколе спринта на 3-е место переместился Дино Беганович, шведский гонщик DAMS, а Айзек Хаджар поднялся на 5-е место, и его отставание от Габриэля Бортолето в личном зачёте сократилось до 4,5 очков. Также один призовой балл за 8-е место получил Джек Кроуфорд.

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