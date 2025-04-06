Антонелли: Я очень удивился, что проехал лучший круг!

Ни одному из гонщиков Mercedes не довелось подняться на подиум в Сузуке, но Кими Антонелли вошёл в историю, став самым молодым гонщиком, кто по ходу Гран При лидировал и записал на свой счёт самый быстрый круг.

Кими Антонелли (6-й): «Всё сложилось неплохо! И больше всего я горжусь тем, что сегодня я уже чувствовал уверенность в машине и мог атаковать. Ещё в пятницу я пилотировал менее уверенно, в субботу наши дела шли уже лучше, а сейчас я рад, что нам удалось сделать ещё один шаг вперёд по сравнению с квалификацией.

В общем, я уже однозначно в предвкушении следующего уик-энда. Наконец-то мы показали и хороший темп, и хорошую стабильность, особенно на жёстких шинах. Хотя я сильно удивился, что проехал лучший круг гонки! Но мне действительно было очень комфортно за рулём, я старался как можно ближе подойти в пределу возможностей машины, атаковал, и сегодня многому научился. Этот опыт мне пригодится в том числе в Бахрейне.

Когда трасса передо мной была свободной, темп повысился, и я смог продлить отрезок дистанции на резине Medium. Как только я перешёл на жёсткие шины, я уже мог догонять ехавшие впереди машины, но мне просто не хватило времени.

Приятно было на протяжении нескольких кругов лидировать и стать самым молодым гонщиком в истории Формулы 1, кому это удалось. В целом это был неплохой уик-энд, да и в Сузуке трасса отличная. Надеюсь, мы сможем добиться дальнейших улучшений и будем бороться за более высокие позиции, чем сегодня».

Джордж Расселл (5-й): «Характер сегодняшней гонки меня расстроил. Первые шесть машин финишировали в том порядке, в каком стартовали, но это было предопределено итогами вчерашней квалификации.

Особых сложностей в выборе тактики не было, дистанцию мы проехали с единственным пит-стопом, а поскольку на этой трассе очень трудно обгонять, возможностей пробиваться вперёд было минимум.

Мы попытались что-то предпринять за счёт тактики и в конце первого отрезка провели пит-стоп раньше Леклера. К сожалению, нам не хватило темпа, чтобы разобраться с трафиком, поэтому я думаю, что при любой тактике мы бы всё равно финишировали не выше 5-го места.

Мы расстраиваемся в основном из-за того, что вчера не смогли оптимальным образом провести квалификацию, хотя машина позволяла бороться за позиции в двух первых стартовых рядах. Но уже в Бахрейне мы сможем отыграться. Эта трасса очень отличается от японской, погода будет намного более жаркой, а асфальт там более абразивный. Всем предстоит очередная проверка, и очень интересно посмотреть, какой окажется расстановка сил».

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