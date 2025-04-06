Богота. Осорио защитила титул и стала трехкратной чемпионкой соревнований

Камила Осорио вновь победила на турнире WTA 250 в Боготе



Богота, Колумбия • 31 марта – 6 апреля • грунт • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Камила Осорио (Колумбия, 2) – Катажина Кава (Польша, Q) 6:3, 6:3

Колумбийская теннисистка десять из одиннадцати сыгранных сетов в текущем розыгрыше турнира в Боготе. Отметим, что во втором круге Осорио уступала со счетом 1:6, 3:5 и отыграла один матчбол.

Путь к титулу:

R32: Мариана Изабель Игита Барраса (Колумбия, WC) 6:0, 6:1

R16: Эмина Бекташ (США) 1:6, 7:6(5), 6:2

QF: Татьяна Мария (Германия, 6) 6:1, 6:3

SF: Хулия Риэра (Аргентина) 6:4, 7:5

FR: Катажина Кава (Польша, Q) 6:3, 6:3

Камила Осорио сыграла пятый решающий матч в карьере на уровне Тура и одержала третью победу. Напомним, что 23-летняя колумбийка становилась чемпионкой на домашних соревнованиях и в 2021 году.

Осорио стала второй теннисисткой в истории турнира в Боготе, которая выиграла здесь три и больше одиночных титулов. Рекордсменкой по количеству побед в столице Колумбии является ее соотечественница Фабиола Сулуага, которая становилась чемпионкой четыре раза (1999, 2002, 2003, 2004).

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