Сокол дважды победил на характере в финале Молодежной хоккейной лиги

Фото Вадима Шамдана. Хоккеисты Сокола близки к чемпионству

Молодежная команда киевского «Сокола» удивила, дважды на выезде победив победителей регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги «Белый Барс» в финальной серии до трех побед.

Киевляне, которые в регулярке были третьими, к заключительным минутам второго периода стартового матча серии уступали 0:2, но сначала отыграли одну шайбу перед последним перерывом, а затем усилиями защитника Дмитрия Савчука на последней минуте основного времени спасли матч. В буллитной серии вратарь «Сокола» Михаил Шаповал отразил пять бросков из шести, соперникам же забросили Денис Жеребко и Артем Кальсин.

«Белый Барс» (Белая Церковь) – «Сокол» (Киев) – 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Т. Лактионов (Д. Деркач, Жовтяк – больш.), 08:16. 2:0 – Т. Пономарев (Г. Чуприна), 12:31. 2:1 – Д. Жеребко (Савчук, Кальсин – больш.), 38:31. 2:2 – Савчук (Якубинский), 58:58. 2:3 – Д. Жеребко (победный буллит)

Героями сверхрезультативного второго матча стали те же Артем Кальсин и Денис Жеребко, на счету которых хет-трик и дубль соответственно, а также отличившийся в самый решающий момент тремя результативными передачами капитан Матвей Бурдаков.

«Белый Барс» – «Сокол» – 4:6 (1:0, 1:4, 2:2)

Шайбы: 1:0 – Т. Лактионов (Делий), 10:25. 1:1 – Шурак (Якубинский), 25:55. 1:2 – Кальсин (Д. Жеребко), 27:09. 1:3 – Д. Жеребко, 35:06. 2:3 – Т. Лактионов (Д. Деркач, Жовтяк, – больш.), 37:13. 2:4 – Д. Жеребко (Скрипка, Бурдаков, – больш.), 39:59. 3:4 – Журенко (Д. Деркач, Жовтяк – больш.), 40:57. 4:4 – Е. Васильев (Онищенко, – больш.), 44:55. 4:5 – Кальсин (Бурдаков), 50:02. 4:6 – Кальсин (Бурдаков), 54:37

Счет в серии – 0:2

Заметим, что почти вся молодежная команда «Белого Барса» во главе с тренером Константином Буценко играла во взрослом чемпионате Украины под знаменами херсонского «Днепра». В «Соколе» в составе основной команды, завоевавшей в сезоне-2024/25 бронзовые награды, выступали защитник Дмитрий Савчук, нападающие Денис Жеребко, Артем Кальсин и Матвей Бурдаков. Эпизодически в составе соколовской основы играли также голкипер Михаил Шаповал и нападающий Илья Якубинский, ставший первым хоккеистом 2009 года рождения, выступившим во взрослом чемпионате Украины.

Теперь серия между «Соколом» и «Белым Барсом» переезжает в Киев. Третья встреча – в субботу, 12 апреля, на катке АТЕК.

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sport.ua