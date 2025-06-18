Нереальный матч и разгром соперника. Флорида завоевала Кубок Стэнли НХЛ

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Состоялся шестой матч финала Кубка Стэнли НХЛ между Флоридой и Эдмонтоном. Пантеры на своем льду в красивом стиле выиграли со счетом 5:1 и закрыли серию с результатом 4:2.

Четыре шайбы в последнем поединке сезона оформил форвард Сэм Райнхарт, три очка набрал Верхаге, два пункта у Баркова. А вот лидеры Ойлерз Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль второй год подряд упустили свой шанс в финале.

Флорида завоевала второй кряду и второй в своей истории Кубок Стэнли. Год назад в битве с Эдмонтоном Пантеры выиграли в семи матчах.

Канадские команды продлили свою неудачную серию и не могут выиграть трофей с 1993 года.

Финал Кубка Стэнли

Флорида – Эдмонтон 5:1

Шайбы: 04:36 Райнхарт – 8 – 1:0, 19:13 Ткачак – 8 (Лоустаринен, Лунделл) – 2:0, 37:31 Райнхарт – 9 (Барков, Верхаге) – 3:0, 53:26 Райнхарт – 10 (Барков, Верхаге) – 4:0, 54:55 Райнхарт – 11 (Верхаге, Экблад) – 5:0, 55:18 Подколзин – 3 (Волман, Драйзайтль) – 5:1

Вратари: Бобровский – Скиннер

Флорида выиграла серию 4:2

sport.ua