Лондон. Руне в трех сетах обыграл “квалифаера” Макдональда, Накашима и Дрэйпер встретятся в 1/4 финала

Результаты третьего игрового дня на турнире ATP 500 в Великобритании



Лондон, Великобритания • 16-22 июня • трава • €2,683,820

Действующий чемпион: Томми Пол (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Хольгер Руне (Дания, 4) – Маккензи Макдональд (США, Q) 2:6, 6:1, 6:1

Роберто Баутиста Агут (Испания) – Якуб Меншик (Чехия, 8) 3:6, 6:3, 7:5

Брэндон Накашима (США) – Дэниэл Эванс (Великобритания, WC) 7:5, 7:6(4)

Джек Дрэйпер (Великобритания, 2) – Алексей Попырин (Австралия) 3:6, 6:2, 7:6(5)

Хольгер Руне вышел вперед в счете личных противостояний с Маккензи Макдональдом (2-1) и впервые за два года сыграет в четвертьфинале на травяном покрытии. Соперником датского теннисиста будет Роберто Баутиста Агут, которого он обыграл в трех предыдущих встречах, в том числе в этом сезоне на Ролан Гаррос.

Брэндон Накашима на втором подряд травяном турнире вышел в четвертьфинал. За свой третий полуфинал в этом году американец будет бороться с Джеком Дрэйпером, которому он проиграл на этой же стадии травяного турнира в Штутгарте год назад.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua