В июле выйдет документальный фильм о Деймоне Хилле

В следующем месяце британский телеканал Sky Sports F1 покажет в эфире новый документальный фильм, посвящённый карьере чемпиона мира 1996 года Деймона Хилла. Премьера запланирована на 2 июля, картина получила лаконичное название «Хилл».

Деймон Хилл: «Этот фильм – очень личный рассказ о моей жизни и карьере в Формуле 1. Он раскрывает мою истинную мотивацию к успеху и то, как на меня повлияла смерть отца, Грэма Хилла.

Это история о попытках выиграть чемпионский титул, борьбе в гонках с самыми сильными соперниками в крайне бескомпромиссном мире, напряжении, которое было в моей семье, и о том, как я пытался сохранить жизненный баланс на фоне хаоса и стресса.

Я знаю, что предвзят, но думаю, что вам понравится фильм, независимо от того, являетесь ли вы болельщиком Формулы 1 или просто ищете отличный воодушевляющий фильм для просмотра.

Я действительно горжусь тем, каким получился фильм. Думаю, это настоящая жемчужина».

Предстоящая премьера станет первым появлением Деймона Хилла в эфире Sky Sports после прошлогоднего решения руководства телеканала уволить бывшего гонщика с должности комментатора и эксперта.

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