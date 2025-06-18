Усик рассказал, какой боксер может повторить его великий путь в боксе

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик высказался об обладателе титула IBF в крузервейте Джее Опетае.

– Что можете сказать об Опетае? Сможет ли он повторить ваш путь в крузервейте и хевивейте?

– Да, мне нравится Джей, это замечательный боксер и чемпион мира в крузервейте. С помощью тяжелых тренировок он может подняться в весе. Многие говорят: «Бла-бла-бла, ты маленький и тд». Что значит маленький? Главное большое желание и сердце и все можно достичь.

Ранее звездный чемпион крузервейта по версии IBF Джей Опетая высказался о возможном бое супертяжа Александра Усика против Джозефа Паркера.

sport.ua