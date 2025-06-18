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Футбол

Пачука – Зальцбург. Cмотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

Пачука - Зальцбург. Cмотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    • Пара без очевидного фаворита. Сможет ли мексиканская "Пачука" достойно заявить о себе в поединке с представителем Европы – австрийским "Зальцбургом"?

    Стартовый свисток прозвучит 19-го июня, в 01:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Пачука - Зальцбург. Cмотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

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    Клубный чемпионат мира

    Группа H, 1-й тур

    Пачука – Зальцбург 01:00

    В прямом эфире поединок покажет телеканал DAZN. Трансляция доступна по этой ссылке.

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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