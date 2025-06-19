Джек Дрейпер – о хейтерах в Интернете: “Те, кто это делает, вероятно, протирают штаны на диване своей мамы, набивая желудок пакетом чипсов”

Шестая ракетка мира Джек Дрэйпер поделился мыслями об истории Кэти Бултер об оскорблениях в Интернете и рассказал о своем отношении к хейтерским комментариям



“Да, это нехорошо. Я видел интервью Кэти. Я думаю, что она права в том, что говорит о будущих поколениях. Я думаю, что нам повезло, что мы выросли, когда социальные медиа еще устанавливались, тогда как следующее поколение растет вместе с ними. Поэтому они не знают ничего другого. Я думаю, что в Интернете очень легко распространять ненависть. Это нелегко, особенно, как она сказала, когда ты молода и проигрываешь матч или что-то в этом роде, и ты попадаешь в профессиональный тур и получаешь все эти оскорбления, что они придут к тебе домой и сделают то и это.

Это неприятно. Но в то же время меня утешает мысль, что тот, кто это делает, вероятно, протирает штаны на диване своей мамы, набивая желудок пакетом чипсов Quavers или чем-то в этом роде. Честно говоря, я не очень переживаю по этому поводу, потому что я не очень пользуюсь социальными сетями, не часто их просматриваю. Но нужно что-то делать не только в теннисе, но и в профессиональном спорте. Слишком легко распространять ненависть в Twitter, Instagram… Это мир, в котором мы живем. В целом я не являюсь поклонником социальных сетей”.

btu.org.ua