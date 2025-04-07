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Футбол

Переговоры Ливерпуля с центрбеком относительно нового контракта зашли в тупик

Переговоры Ливерпуля с центрбеком относительно нового контракта зашли в тупик

    • Переговоры между руководством "Ливерпуля" и центральным защитником Ибраима Конате относительно нового контракта зашли в тупик. Об этом сообщает авторитетное издание The Times.

    По информации источника, главным препятствием в подписании нового соглашения являются высокие финансовые требования футболиста. Конате требует от клуба зарплату в размере 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Конате имеет с "красными" соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2026 года. Защитник в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

    www.ua-football.com

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