Чехия. Команда Евтехова с победы стартовала в финальной серии

ХК Пардубице. Алексей Евтехов

Нападающий сборной Украины и «Динамо Пардубице» U20 Алексей Евтехов с победы стартовал в финальной серии плей-офф молодежного чемпионата Чехии против пражской «Спарты» U20 – 6:1. В гостевом матче №1 наш легионер отметился результативным пасом во время третьего взятия ворот во втором периоде.

Всего на счету 19-летний уроженца Краматорска Евтехова в 11 матчах плей-офф – 9 (5+4) очков. В регулярной части сезона Алексей набрал – 29 (13+16) баллов в 41 игре молодежного первенства. Также украинец сыграл четыре матча за взрослую команду «Динамо Пардубице» B, которая выступает в Maxa лиге – второй по силе дивизион Чехии.

sport.ua