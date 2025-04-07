Стефанос Циципас: “Сейчас ключевой момент в моей карьере – либо я фокусируюсь и прибавляю, либо просто отпускаю всё и плыву по течению”

Стефанос Циципас, действующий чемпион “Мастерса” в Монте-Карло готовится к защите титула на одном из самых успешных своих турниров



26-летний грек уже трижды побеждал на кортах в Монте-Карло — в 2021, 2022 и 2024 годах. Прошлый сезон стал для него непростым: он выбыл из топ-10 и долго не мог вернуть прежнюю стабильность. Недавний титул в Дубае, где Циципас уверенно обыграл Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:3), стал сигналом к возвращению.

«Я бы не назвал это перерождением», – признался Стефанос. «Это скорее ощущение, что я снова на правильном пути. Перерождение – это было бы что-то большее. Может, выигрыш “Мастерса” или “мэйджора”. Но, конечно, возвращение в топ-10 радует. Особенно после победы в Дубае».

Перед стартом в Монте-Карло Циципас говорит, что в его карьере наступает решающий момент.

«ССейчас – тот самый ключевой момент. Либо я фокусируюсь и прибавляю, либо просто отпускаю всё и иду по течению. Но я не хочу быть таким.

Я хочу выложиться на полную и выйти за пределы своих возможностей».

В Монте-Карло Стефанос Циципас начнет выступление со второго круга и встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном.



btu.org.ua