Джордж Расселл: В Бахрейне McLaren поедут ещё быстрее

Гонщик Mercedes Джордж Расселл считает, что в более жарких условиях машины McLaren поедут ещё быстрее…

Джордж Расселл: «Думаю, мы ещё не видели максимума от McLaren. Первые три этапа прошли при прохладной погоде, в Японии и в Китае мы ходили в куртках. Уверен, когда мы приедем в Бахрейн и Саудовскую Аравию, где температура будет за тридцать, эти парни поедут ещё быстрее.

Мы знаем, что быстры в прохладных условиях, поэтому я не теряю присутствия духа. Позади три отличные гонки, впереди ещё двадцать одна, и они пройдут в разных условиях. Посмотрим, что получится.

Начало года выдалось удачным. Не думаю, что мы могли добиться большего в первых двух гонках. В Японии мы заслуживали четвёртого места, но финишировали пятыми. От первых гонок мы взяли почти всё».

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