Кристиан Хорнер о проблемах с RB20

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что проблемы с балансом, мешающие команде добиваться большего, были замечены ещё в прошлом сезоне.

Кристиан Хорнер: «На некоторых трассах использование большей прижимной силы, чем в Монце, скрывало наши проблемы с балансом.

Обычно, если вы видите разбалансировку передней и задней оси, осложняющую работу с резиной, то пытаетесь компенсировать её настройками, но в нашем случае решая одну проблему вы создаёте другую, оказавшись в замкнутом круге.

Если внимательно изучить телеметрию, видно, что сложности были и в начале года. Проблема впервые заявила о себе ещё в прошлом году – в Остине и на некоторых других трассах. Соперники с тех пор добились прогресса, а у нас по мере развития машины проблема обострялась всё больше.

Мы знаем, над чем необходимо работать, все на базе сейчас полностью сосредоточены на поиске решения. С тем темпом, что был у нас в Монце, оба титула под угрозой, нужно как можно быстрее переломить ситуацию. Особенности итальянской трассы подчеркнули недостатки машины по сравнению с прошлым годом. Теперь нужно взять ситуацию под контроль, иначе мы подвергаем себя огромному риску».

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