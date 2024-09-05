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Футбол

Сербия – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Сербия – Испания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Сербия - Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar Ortiz/Europa Press

    • Спустя 7 недель после триумфа на Евро-2024 Испания возвращается, чтобы начать борьбу в новой Лиге наций. У руля команды — все тот же Луис де ла Фуэнте. Состав? Почти те же парни, которые победили в Германии. Соперник? Середняк, провалившийся на Евро и переживающий смену поколений.

    Чего ждать? Шума "Мараканы" и победы фаворита, который захочет подойти к более сильным Дании и Швейцарии без потерь.

    Лига наций. Лига А. Група 4
    5 сентября. Белград. "Райко Митич"
    Сербия 21:45 Испания
    Арбитр: Сердар Гозубуйюк (Нидерланды)
    Трансляция: MEGOGO Футбол 2

    Трансляция матча

    Сербия - Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

    Сербия - Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

    Сербия - Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

    В эфире

    Сербия - Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

    Телетрансляція матчу Сербія – Іспанія Смотреть трансляцию

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