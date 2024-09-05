Сербия – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Сербия – Испания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar Ortiz/Europa Press

Спустя 7 недель после триумфа на Евро-2024 Испания возвращается, чтобы начать борьбу в новой Лиге наций. У руля команды — все тот же Луис де ла Фуэнте. Состав? Почти те же парни, которые победили в Германии. Соперник? Середняк, провалившийся на Евро и переживающий смену поколений.

Чего ждать? Шума "Мараканы" и победы фаворита, который захочет подойти к более сильным Дании и Швейцарии без потерь.

Лига наций. Лига А. Група 4

5 сентября. Белград. "Райко Митич"

Сербия 21:45 Испания

Арбитр: Сердар Гозубуйюк (Нидерланды)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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