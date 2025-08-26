Динамо Киев подписало нового тренера

Футбольный клуб «Динамо Киев» официально подтвердил подписание нового тренера. Мацей Кендзьорек стал членом тренерского штаба Александра Шовковского. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Киевский клуб сообщил, что Кендзьорек займет позицию тренера-аналитика и будет отвечать за работу с игроками на стандартных положениях. Этот шаг укрепит команду в ключевых аспектах игры.

Мацей Кендзьорек родился 1 июля 1980 года, имеет высшее образование (бакалавр политических наук) и тренерскую лицензию UEFA Pro Licence. Свою карьеру тренера он начал в 2003 году. Сначала он работал главным тренером и ассистентом в командах польских низших лиг. С 2016 по 2020 год Кендзьорек был ассистентом главного тренера в польском клубе «Ракув». За это время команда выиграла вторую и первую польские лиги.

После этого он работал в клубах «Арка» (Гдыня) и «Лех» (Познань), с которым стал чемпионом. Перед переходом в «Динамо» Кендзьорек возглавил клуб «Радомяк», где также проявил себя в качестве главного тренера.

Кроме того, Кендзьорек работал с молодежной сборной Польши, готовя команду к Евро-2019. Это подтверждает его опыт в подготовке игроков на международном уровне.

Напомним, мы также писали о том, что Динамо будет бесплатно транслировать ответ против Маккаби.