Челси продал Чуквуэмеку в Боруссию за 24 млн фунтов

Футбольный клуб «Челси» завершил сделку с клубом Бундеслиги, продав центрального полузащитника Карни Чуквуэмеку в «Боруссию Дортмунд». Контракт с 21-летним игроком подписан до середины 2030 года. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Лондонский клуб получит 24 миллиона фунтов за трансфер Чуквуэмеки. Напоминаем, что футболист уже провел вторую часть прошлого сезона в составе «Боруссии» на правах аренды, сыграв 17 матчей.

Этот трансфер — часть масштабных изменений в составе «Челси», в результате которых клуб заработал более 270 миллионов фунтов на продаже игроков этим летом. Важным моментом стало то, что клуб активно расставался с игроками, чтобы укрепить свою финансовую позицию и усилить состав.

