Динамо анонсировало бесплатную трансляцию с Маккаби

28 августа в рамках второго матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы киевское «Динамо» встретится с израильским клубом «Маккаби» Тель-Авив. Поединок пройдет в польском Люблине на стадионе «Motor Lublin Arena» и начнется в 21:00 по киевскому времени. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Пресс-служба клуба анонсировала, что трансляция матча будет бесплатной для всех болельщиков. ФК «Динамо» приобрел права на трансляцию, чтобы каждый мог увидеть игру своей команды в прямом эфире. Матч можно будет посмотреть на телеканале 2+2, а также на платформе Киевстар ТБ.

Напомним, что в первом матче, состоявшемся неделю назад, киевляне потерпели поражение со счетом 1:3. Победитель продолжит борьбу в групповой стадии Лиги Европы, а проигравший попадет в групповой этап Лиги конференций.

Напомним, мы также писали о том, что нападающий Лилля не реализовал пенальти.