Впервые за полтора года. Нападающий Лилля не реализовал пенальти

Нападающий "Лилля" не реализовал пенальти впервые за полтора года.

"Доги" получили право на пенальти в конце матча против "Монако". Оливье Жиру подошёл к точке.

Французский нападающий пробил выше ворот и лишил себя возможности оформить дубль. Заметим, что это пятый нереализованный пенальти в карьере Жиру.

Последний раз французский футболист не забивал пенальти в январе 2024 года в матче против "Болоньи".

Тогда Жиру выступал за "Милан". Вратарь Лукаш Скорупский парировал удар футболиста, а матч закончился со счётом 2:2.

Напомним, что Жиру в матче против "Монако" отметился голом и принёс победу "Лиллю" со счётом 1:0.

