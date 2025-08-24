Connect with us
Футбол

Впервые за полтора года. Нападающий Лилля не реализовал пенальти

    • Нападающий "Лилля" не реализовал пенальти впервые за полтора года.

    "Доги" получили право на пенальти в конце матча против "Монако". Оливье Жиру подошёл к точке.

    Французский нападающий пробил выше ворот и лишил себя возможности оформить дубль. Заметим, что это пятый нереализованный пенальти в карьере Жиру.

    Последний раз французский футболист не забивал пенальти в январе 2024 года в матче против "Болоньи".

    Тогда Жиру выступал за "Милан". Вратарь Лукаш Скорупский парировал удар футболиста, а матч закончился со счётом 2:2.

    • Напомним, что Жиру в матче против "Монако" отметился голом и принёс победу "Лиллю" со счётом 1:0.

