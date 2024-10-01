“У него здесь будущее”. Анчелотти похвалил Арду Гюлера

Карло высказался о турецком вингере

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти похвалил молодого правого вингера команды Арду Гюлера.

"Гюлер? В этом сезоне он уже сыграл больше минут, чем в прошлом. Он четко понимает свою роль. У него точно есть будущее в "Реале", – сказал Карло.

Арда в текущем сезоне сыграл за свой клуб 8 матчей – 257 минут. Добавим, что у турецкого вингера контракт с "Реалом" рассчитан до июня 2029 года.

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