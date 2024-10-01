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Футбол

“У него здесь будущее”. Анчелотти похвалил Арду Гюлера

Карло высказался о турецком вингере

"У него здесь будущее". Анчелотти похвалил Арду Гюлера

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти похвалил молодого правого вингера команды Арду Гюлера.

    "Гюлер? В этом сезоне он уже сыграл больше минут, чем в прошлом. Он четко понимает свою роль. У него точно есть будущее в "Реале", – сказал Карло.

    Арда в текущем сезоне сыграл за свой клуб 8 матчей – 257 минут. Добавим, что у турецкого вингера контракт с "Реалом" рассчитан до июня 2029 года.

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